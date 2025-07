Serie B, l'Avellino sogna due colpi in attacco: nel mirino Tutino e un altro ex Napoli

L'Avellino ha conquistato la promozione in Serie B nella stagione appena conclusa ed è a lavoro per rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato. Stando a quanto riportato da tuttoavellino.it, il direttore sportivo Mario Aiello si sta concentrando principalmente sul reparto avanzato ed ha messo nel mirino due profili di grande blasone per la serie cadetta.

Si tratta di due calciatori che in passato hanno vestito anche la maglia del Napoli. Il primo è Gennaro Tutino, che viene da una stagione complicata alla Sampdoria per gli infortuni ma in quella precedente aveva messo a segno ben 20 gol con la maglia del Cosenza: è un'operazione non facile per l'elevato ingaggio dell'attaccante italiano. L'altro nome è quello di Roberto Insigne, fratello di Lorenzo, anche lui con un passato in azzurro: l'esterno classe 1994 è attualmente in forza al Palermo, con cui l'Avellino sta continuando a trattare per provare a chiudere l'affare.