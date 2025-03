Servono i gol Scudetto: segnali da Lukaku (e non solo)

La prestazione dominante offerta contro l'Inter ha riacceso l'entusiasmo intorno al Napoli. La squadra di Antonio Conte , reduce da quattro punti nelle ultime cinque partite, ora però è chiamata a tornare alla vittoria battendo la Fiorentina al Maradona: in quel caso poi i partenopei potrebbero persino avere spiragli di tornare al primo posto guardando ad Atalanta-Inter nella giornata successiva. Se la fase difensiva sembra tornata ai suoi livelli, complice anche il ritorno al top della condizione di Buongiorno, serve fare uno step ulteriore in attacco (il 5° del campionato per gol e ancora orfano per almeno un'altra partita di Neres) per incidere maggiormente sulla mole di gioco costruita.

Segnali da Lukaku

"Romelu ha fatto forse la miglior partita da quando è a Napoli" ha detto Antonio Conte dopo la sfida contro l'Inter in cui il belga è parso in crescita, vincendo tanti duelli con un cliente scomodissimo come Acerbi e sfiorando in tre occasioni la rete (ed in un paio di occasioni chiuso in extremis da Bastoni). "Per noi è un giocatore importante perché se è dominante lui lo diventiamo anche noi. Quest'anno ha un po' faticato, ma oggi ha fatto davvero molto bene", le parole del tecnico del Napoli che attende un miglioramenti anche dei numeri del belga (a quota 9 gol e 7 assist) al di là di quella che può essere la partecipazione alla manovra.

Prime fiammate di Okafor

In attesa del ritorno di David Neres, che punta ad esserci senza rischi per la gara col Venezia, Antonio Conte sta provando a trarre il massimo dai giocatori a disposizione. In caso di 4-3-3 si insisterà con Spinazzola esterno alto (come fatto all'all'andata proprio con la Fiorentina), ma con Okafor che potrebbe avere maggiore minutaggio rispetto alle ultime uscite in cui ha mostrato comunque prime fiammate interessanti: lo svizzero è tornato al meglio in questo mese con Conte e lo scatto pubblicato sui social - in cui si mostra in perfetta forma - sembra voler spegnere gli ultimi discorsi sulla sua condizione. Nel frattempo il Napoli s'è aggrappato ai gol di Raspadori ed a quelli delle mezzali.