Gyokeres-Sporting, è rottura: il giocatore ha chiesto di essere ceduto

vedi letture

Viktor Gyokeres non vuole più indossare la maglia dello Sporting Lisbona. Lo raccontano dal Portogallo con tutti gli aggiornamenti. Ormai, secondo A Bola, è rottura tra le parti. Il giocatore non vuole più neppure tornare ad allenarsi. Aspetta di essere ceduto, il bomber, gioiello europeo pronto a far partire il valzer delle punte.

Gyokeres piace molto all'Arsenal e non solo. La Premier nel suo destino? Forse. Era stato accostato anche al Napoli che però ora punta Darwin Nunez come primo obiettivo. Il suo nome era legato anche alle scelte della Juve che adesso, però, tratta Jonathan David. Di sicuro lo svedese ora è al centro di un vero e proprio intrigo di mercato.