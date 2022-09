Shock in Liga, Cadice-Barça sospesa per un malore ad un tifoso: Ledesma lancia un defibrillatore

Dopo la corsa in ospedale: ora il tifoso non sarebbe più in pericolo di vita.





Attimi di terrore a Cadice dove la gara della Liga con il Barcellona, poi vinta dai catalani per 4-0, è stata interrotta per 45' a causa di un malore accusato da un tifoso. Bellissimo il gesto del portiere del Cadice, Jeremías Ledesma, che ha lanciato verso gli spalti una borsa con il defibrillatore portatile per soccorrere l'uomo. Dopo la corsa in ospedale: ora il tifoso non sarebbe più in pericolo di vita.