Si va al riposo sull'1-1: tanto Napoli, poi un'indecisione su palla inattiva per il pari

Si va al riposo sull'1-1 a Castel di Sangro tra Napoli e Ascoli: azzurri che hanno controllato per quasi tutta la gara, sbloccandola con Insigne su rigore, ma poi concedendo gol alla prima vera sortita offensiva dell'Ascoli su un'indecisione di Meret e collettiva sugli sviluppi d'angolo. Tante le occasioni per gli azzurri, soprattutto nei primi 25' di gara, colpendo anche un palo con Zielinski, per poi calare un po' alla distanza visti i tanti nazionali alla prima vera amichevole.