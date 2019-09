Sky - Ancelotti farà un ricco turnover: chance per Younes, difficile vedere Llorente dal 1'

Ultime di formazione dalla redazione di Sky Sport. Massimo Ugolini, inviato per l'emittente satellitare, ha dato qualche indizio di formazione in vista della Sampdoria: "Ancelotti è fortemente intenzionato a fare un ricco turnover per la sfida con la Sampdoria, dando la giusta attenzione alla partita di martedì prossimo con il Liverpool in Champions League. Inoltre ci saranno i rientri dei nazionali in questa settimana, per cui ci saranno diverse novità. Difficile ipotizzare oggi una formazione. Difficile vedere Llorente, è appena arrivato. Credo che sarà data una chance a Younes".