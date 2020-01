Sky - Fabian vince il ballottaggio con Lobotka. Conferma dal 1' per Demme

Sale l'attesa per il posticipo di campionato tra Napoli e Juventus: La squadra di Gattuso vuole tornare al successo in campionato e il tecnico calabrese sembra aver sciolto i vari dubbi sulla formazione che scenderà in campo stasera. Secondo quanto riferito dal giornalista Massimo Ugolini in Sky Sport 24, Fabian ha vinto il ballottaggio con Lobotka, al suo fianco ci saranno Demme e Zielinski. In avanti confermato il tridente Callejon, Milik e Insigne