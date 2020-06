Sky - Gattuso attende incontro ADL-squadra: multe e stipendi le questioni da risolvere

In casa Napoli ci sono ancora delle questioni da risolvere, come quella legata alle multe o quella che coinvolge gli stipendi sospesi nel periodo dell'emergenza-Coronavirus. Come riportato da Sky Sport, Rino Gattuso spera che presto ci sia un incontro tra Aurelio De Laurentiis e la sua squadra per risolvere questi vecchi problemi. E' Rino stesso a volerlo per ottenere il massimo della serenità nello spogliatoio, al fine di fare il meglio possibile alla ripresa di Coppa Italia, campionato e Champions League.