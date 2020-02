Sky - Mertens, segnali incoraggianti verso l'Inter: col Toro spazio a Politano

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, concentrandosi sul prossimo impegno degli azzurri contro il Torino e fornendo anche le ultime sulle condizioni di Mertens: "C'è qualche sensazione per Milik, Politano, potrebbe trovare spazio anche Elmas, vediamo se Lobotka può rappresentare una soluzione, dietro potrebbe trovare spazio Hysaj. Gioca Milik, non gioca Mertens: qualcuno poteva dire che si sapeva, non tanto visto che il belga sta meglio, arrivano segnali incoraggianti anche in prospettiva Inter, ma si preferirà non forzare ovviamente la mano.