Sky - Un solo dubbio di formazione per il Salisburgo: in attacco torna Lozano

Quale formazione per la sfida di domani col Salisburgo? Carlo Ancelotti ha ancora qualche dubbio, ma riparte dalle certezze che in questo momento ha la squadra. La difesa e il portiere, ad esempio, è già scritta, mentre a centrocampo c'è il ballottaggio tra Zielinski ed Elmas. In attacco Lozano dovrebbe tornare titolare, come sempre in Champions League, con Milik in panchina. Mertens al fianco del messicano, mentre Insigne dovrebbe essere confermato come esterno di sinistra. A riportare la probabile formazione è Sky Sport.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski/Elmas, Fabian, Insigne; Mertens, Lozano