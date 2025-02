SONDAGGIO - Il Napoli inciampa con la Roma. Chi è stato il migliore? Vota anche tu!

Non va oltre il pari il Napoli a Roma nel big match della 23esima giornata: una gara in pugno sin dal vantaggio di Spinazzola ma mai chiusa, e così Angelino pareggia i conti nei minuti di recupero. Gli azzurri passano in vantaggio con una prodezza di Spinazzola che si inventa il gol del weekend con un pallonetto morbidissimo che batte Svilar. Nel secondo tempo la Roma prova ad aumentare i giri del motore offensivo, ma sono poche le occasioni nella prima parte dei secondi 45'.

Il Napoli gestisce e prova a colpire di rimessa ma le occasioni nel secondo tempo sono davvero poche. Il pari della Roma arriva nei minuti di recupero con un preciso diagonale di Angelino.