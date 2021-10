Spalletti archivia lo Spartak e celebra i viola: vuole una prestazione perfetta

Luciano Spalletti vuole voltare subito pagina. Il tecnico del Napoli in conferenza stampa ha relegato ad episodico il ko contro lo Spartak Mosca, maturato con oltre un'ora di gioco in inferiorità numerica, dopo una prima mezz'ora di pieno controllo, ed ha evidenziato a più riprese le difficoltà del match contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, il test probabilmente più difficile di questo inizio stagione dei partenopei e che può dire tanto sulle potenzialità degli azzurri che dovranno contenere un gioco propositivo fatto di linea altissima e pressing ultra-offensivo: "In ogni partita non c'è nulla di scontato, con lo Spartak ad esempio s'è passati dal pieno dominio a subirla totalmente dopo l'episodio del rosso. La Fiorentina è una grande squadra - ha proseguito - per me era più una sorpresa negli anni scors. Ora è allenata molto bene, ti viene addosso forte, da grande squadra, e servirà la forza del Napoli nella sua totalità".

Ed il tecnico - che intanto ritrova tra i convocati anche Ghoulam dopo Mertens - per affrontare i viola al massimo ha scelto l'undici titolare già prima della sfida con lo Spartak Mosca provando a preservarlo il più possibile. L'ha fatto intendere chiaramente con la spiegazione del cambio di Insigne al 40' ("devo pensare anche a Firenze") oppure nelle due gare di fila di Politano nell'ottica di avere Lozano dall'inizio a Firenze: un altro giocatore, oltre Osimhen, per attaccare al meglio la profondità sulla linea alta dei viola. A centrocampo è stato risparmiato il primo tempo ad Anguissa ed il secondo a Zielinski, che agiranno col solito Fabian, ed in difesa rientrerà Rrahmani, in coppia con Koulibaly, e Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. Tra i pali invece si rivedrà Ospina, a tutti gli effetti balzato di nuovo davanti a Meret dopo l'ultimo infortunio.