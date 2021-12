Spalletti ritrova Zielinski ma altri due pilastri restano in forte dubbio

Si avvicina la sfida al Milan e Luciano Spalletti non sa ancora quanti e quali elementi potrà effettivamente convocare per Milano. L'emergenza infatti persiste con tanti giocatori fuori (Fabian, Osimhen, Lobotka e Koulibaly già fuorigioco) e altri con vari problemi e tempi di recupero che portano il tecnico, lo staff tecnico e medico ad aggiornare la situazione giorno per giorno, tenendo conto la lezione dell'ultimo ko con l'Empoli ed in particolare della prova negativa di Insigne costretto a subentrare a Zielinski: non basta il recupero clinico, ma è necessaria una condizione accettabile per poter immaginare un ruolo che vada oltre quello di cambio dalla panchina.

Zielinski sì, Insigne e Mario Rui (per ora) no

Ieri sono arrivate buone notizie dal polacco, uscito contro l'Empoli per problemi respiratori e che ha sofferto negli ultimi giorni per una tracheite,. Dopo ulteriori controlli, ed anche un tampone molecolare che ha dato esito negativo, Zielinski sta meglio e infatti ieri s'è allenato svolgendo parte del lavoro in gruppo. Se oggi dovesse confermare i progressi, allora verrebbe confermato da titolare a Milano, anche perché è tra i più in forma dell'ultimo mese. Solo lavoro di scarico in palestra invece per Insigne e Mario Rui, usciti con affaticamenti muscolari dall'ultima gara. La seduta di oggi darà indicazioni più precise sul loro recupero.

Allarme terzino sinistro

L'allarme riguarda particolarmente Mario Rui, finora sostituito all'occorrenza con l'adattamento di Juan Jesus a sinistra. Un'eventualità che ora è da scartare perché Rrahmani ed il brasiliano sono le uniche soluzioni a disposizione al centro della difesa: ieri infatti Manolas è volato in Grecia, con un permesso accordato dal club partenopeo per motivi personali. Se non dovesse recuperare, non ci sarebbe altra soluzione che rivoluzionare la difesa con Di Lorenzo spostato a sinistra e Malcuit dall'inizio a destra. Uno scenario che Spalletti eviterebbe volentieri.