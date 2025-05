Spalletti, silenzio social: neppure un post per lo Scudetto del Napoli

Il Napoli nella giornata di venerdì è diventato Campione d'Italia per la quarta volta nella sua storia, è il secondo titolo in tre anni dopo quello del 2022/23. Così agli azzurri sono arrivati gli auguri da parte di società e personaggi sportivi da tutto il mondo, ma per ora solo silenzio - almeno pubblicamente - proprio da chi aveva conquistato il terzo dopo 33 anni: Luciano Spalletti. Dall'ex allenatore dei partenopei neanche un post sui social per complimentarsi con il Napoli, a differenza di Rafa Benitez e Francesco Calzona ad esempio. I tifosi se ne domandano il motivo.