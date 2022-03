Spogliatoi insozzati al Barbera, la FIGC chiede scusa e precisa: "Non era tutta roba nostra"

All'indomani della gara di Palermo, è circolato un video con le pessime condizioni dello spogliatoio azzurro, tra disordine e spazzatura lasciata ovunque.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La FIGC chiede scusa per le condizioni dello spogliatoio del Barbera dopo Italia-Nord Macedonia. All'indomani della gara di Palermo, è circolato un video con le pessime condizioni dello spogliatoio azzurro, tra disordine e spazzatura lasciata ovunque. La Federazione, come riportato da Tuttomercatoweb.com, ha chiamato il Palermo Calcio per scusarsi, ma ha anche precisato che non tutto ciò che c'era nello spogliatoio all'indomani della partita era stato lasciato lì dai giocatori e dallo staff della Nazionale.

Sul tema, s'è espresso anche Leonardo Bonucci in conferenza stampa: "Grosso errore da parte nostra, sicuramente la prossima volta faremo più attenzione a questi piccoli particolari che fanno la differenza. Chiederemo più attrezzature per pulire, faremo molta più attenzione e chiediamo scusa".