SSCNapoli conferma la nostra anticipazione: accordo con Ea Sports per FC 25

Attraverso un tweet sul profilo ufficiale X, la SSC Napoli preannuncia la collaborazione con il nuovo partner internazionale: come è possibile intuire dalle emoji del joystick e del pallone, si tratta proprio di FC 25 come anticipato in esclusiva da Tuttonapoli il 20 luglio. Lasciato quindi Konami che era tra gli sponsor lo scorso anno, ecco che viene accolto con entusiasmo l'accordo con Ea Sports per l'amato videogioco di fama mondiale.

Ai microfoni di Radio Crc durante la prima parte del ritiro estivo a Dimaro-Folgarida, lo Chief Revenue Officier della SSC Napoli, Tommaso Bianchini, aveva già dato un indizio: "Stiamo andando avanti con il nostro piano: la settimana prossima annunceremo un partner importante, che sicuramente farà piacere in particolar modo ai giovani".