SSCNapoli, il commento sul sito web: "La testa di Elmas, è stata la mano del Napoli!"

Come di consueto, la SSCNapoli ha commentato la prova degli azzurri sul proprio sito web: "E' stata la testa di Elmas, è stata la Mano del Napoli. E' stato il Miracolo a Milano. San Siro è un bagliore azzurro, il Napoli si arrampica in cima alla Scala del Calcio con ardore, coraggio, cuore, sofferenza, orgoglio e forza. Una battaglia dagli accenti iperbolici e dal pathos epico, un duello senza sosta di una intensità che toglie il fiato e restituisce al Napoli il trionfo meritato. Dopo 5' minuti Elmas mette la testa davanti a quella di Ibra e gira in rete un gol che vale oro zecchino. Si parte da lì e si arriva lì, perchè dopo 96 minuti di tenzone infinita, gli azzurri tesaurizzano il colpo a freddo e lo tramutano in un successo enorme per autorevolezza, personalità e anima. Un lampo illumina Milano. E' stata la testa di Elmas. E' stata la Mano del Napoli. Luci azzurre a San Siro.