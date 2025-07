Ufficiale SSCNapoli, Mirko Calemme nuovo Media Relations Officer

Nuova figura all'interno della SSCNapoli nei rapporti con i media. Mirko Calemme diventa il Media Relations Officer del club azzurro. E' stato lo stesso collega, al quale vanno le congratulazioni e l'in bocca al lupo di tutta la redazione di Tuttonapoli - con cui ha collaborato per parecchi anni - ad annunciare attraverso il suo account X la sua nuova collaborazione con il Napoli.

"Orgoglioso di annunciare l’inizio della mia collaborazione con la SSCNapoli, come Media Relations Officer. Lavorare per la squadra della mia città, nella stagione che ci condurrà al suo centenario con lo Scudetto sul petto, è un privilegio immenso. Grato al Club per la fiducia e l’opportunità. Non vedo l’ora di cominciare! Forza Napoli Sempre".