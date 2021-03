Super Osimhen, un gol e un assist in Nigeria-Lesotho: in campo 76'

Grande prestazione di Victor Osimhen in Nigeria-Lesotho, gara di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa vinta 3-0 dai padroni di casa. L'attaccante del Napoli è andato in rete al 23' con un tocco di destro da posizione ravvicinata, e al 50' ha fornito l'assist vincente a Etebo per il raddoppio nigeriano. 76' minuti in campo per Osimhen, sostituito da Onuachu che ha relizzato all'83' la rete del definitivo 3-0. Le Super Eagles, con questi 3 punti, vincono il girone L con 14 punti e si qualificano per la prossima Coppa d'Africa.