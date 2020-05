Svolta Serie A, oggi giornata decisiva: fissato l'appuntamento per sbloccare la ripresa

Si attendeva da tempo questo giorno, giovedì, per capire cosa ne sarà del campionato italiano. Siamo arrivati ad un punto di non ritorno. Domani assemblea di Lega ma oggi è previsto per le 18.30 l'incontro tra il governo e le parti del calcio coinvolte per arrivare ad un accordo. Si va verso la ripresa ma resiste un punto interrogativo, ovvero la quarantena obbligatoria di due settimane per le squadre con un contagiato. Lo ha confermato il Cts specificando che è quanto scritto nel dpcm e questa regola non può non valere anche per il calcio. La Serie A spingerà ridurre le settimane da due a una. Altrimenti sarà difficile concludere il campionato.