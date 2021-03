TABELLA - I centrocampisti con più gol nel 21esimo secolo: c’è anche Hamsik

Quali sono i centrocampisti che hanno fatto più gol nel ventunesimo secolo? A comandare questa speciale classifica stilata da Transfermarkt.com, ci sono due inglesi: Lampard e Gerrard. Le ex bandiere di Chelsea e Liverpool, sono i due migliori centrocampisti del 21esimo secolo in termini di gol realizzati. In quinta e settima posizione spiccano due brasiliani, Ronaldinho e Kakà. Non ci sono giocatori italiani presenti in questa tabella, ma spicca l'ex capitano del Napoli Marek Hamsik. Lo slovacco è nono con 147 gol realizzati in 645 match disputati. Al decimo posto, l'interista Christian Erikesen. Di seguito la tabella.