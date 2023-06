TABELLA - Stipendi Serie A, nella Top10 non c'è nessun giocatore del Napoli

Come fa notare Tancredi Palmeri sui social, Leao diventa il più pagato in Italia

Come fa notare Tancredi Palmeri sui social, Rafael Leao dopo il rinnovo di contratto col Milan diventa il più pagato in Italia. Non c'è nessun calciatore del Napoli nei primi dieci posti a conferma del fatto che non serve spendere è sinonimo di vittoria.

1. Leao 10

2. Rabiot 9

3. Lukaku 7.5

4. Pogba 7.5

5. Vlahovic 7

6. Di Maria 7

7. Paredes 7

8. Lautaro 6.2

9. Brozovic 6

10. Bonucci 5.5