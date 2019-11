TMW - Meret in ballottaggio per un posto ad Euro2020: corsa con Gollini

Il terzo portiere per l'Italia ad Euro2020 è difficile da individuare. Lo scrive Tuttomercatoweb, che parla così di Alex Meret: "Cragno del Cagliari, dopo l'infortunio, pare fuori, così come un Perin non più preso in considerazione. Meret dovrebbe essere il favorito su Gollini, esordiente contro la Bosnia. In difesa i giochi potrebbero essere fatti: Chiellini, Florenzi e Di Lorenzo, forse anche Biraghi. Dipenderà dal recupero dall'infortunio del bianconero e dalle partite giocate dallo stesso Florenzi. Izzo e Mancini sono in seconda linea. A centrocampo, appunto, da valutare tra Tonali e Zaniolo, mentre Castrovilli e Cristante partono leggermente dietro".