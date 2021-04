TN in Podcast - Il Napoli ha realmente provato a vincere? L'analisi del pari con l'Inter

Quest'oggi in "Tutto Napoli in Podcast" abbiamo commentato il pareggio del Napoli contro l'Inter capolista. Antonio Gaito e Arturo Minervini hanno analizzato la gara degli azzurri, partendo dall'atteggiamento della squadra fino alle prestazioni individuali e le prospettive nella corsa Champions dopo l'iultimo turno di campionato tutt'altro che positivo per i partenopei. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella nuova sezione "podcast" potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.