Top 11 2010-2019 - Il centrale: Albiol è rinato e deve (quasi) tutto a Sarri

Albiol - Una doppia esperienza racchiusa in sei anni che restano: i primi due con Benitez, da leader in difficoltà, poi il triennio con Sarri - più l'ultima stagione con Ancelotti - in cui lo spagnolo, campione d'ogni cosa con la sua Spagna, s'è messo in gioco, ha scelto di ricominciare, crescendo anche alla soglia dei trent'anni e scoprendo una seconda giovinezza alla quale s'è aggrappato (anche) il Napoli coi suoi talenti esplosi grazie a lui.