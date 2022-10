Top 50 allenatori FourFourTwo, Spalletti 27°: "Il suo Napoli è in fiamme. I tifosi neutrali tifano per lui"

"Spalletti ha gestito letteralmente ogni club in Italia, ma questa volta non sembra".

Luciano Spalletti è 27esimo nella classifica stilata dalla rivista Four Four Two sui 50 migliori allenatori al mondo. "Spalletti ha gestito letteralmente ogni club in Italia, ma questa volta non sembra. Il suo Napoli è in fiamme, una delle formazioni d'Europa che strattona giganti in Champions League e guida la classifica di Serie A con uno splendido calcio. Se Spalletti riuscirà a vincere, sarà il suo primo titolo in Serie A... e i tifosi neutrali tiferanno per lui".