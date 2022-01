Top10 Gare 2021 - Primo posto: è stata la mano di D10S, lo spettacolare poker alla Lazio

Il 2021 va in archivio e sono diverse le partite di quest'anno solare, che tornano alla mente. Abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle, emozionanti ed importanti di quest'annata (qui la classifica completa). Al primo posto della nostra classifica c’è il poker alla Lazio nel giorno delle celebrazioni per Diego Armando Maradona.

1) NAPOLI-LAZIO 4-0: Clima di celebrazione al Maradona ad un anno dalla scomparsa del Pibe de Oro. Allo stadio viene inaugurata la statua in onore di Maradona e dall’alto D10S ci mette la sua mano. Infatti il Napoli non vive un bel periodo: è reduce dalla sconfitta di San Siro con l’Inter e ha perso per infortunio due pilastri di questa stagione, Anguissa e Osimhen. Ma proprio chi li sostituisce (Lobotka e Mertens), si rende protagonista nella migliore partita dell’anno del Napoli. Lo slovacco, fino a questo punto oggetto misterioso, illumina il gioco della squadra di Spalletti a centrocampo, mentre Dries torna “Ciro il Grande” con una magica doppietta. Il Napoli parte a razzo e dopo dieci minuti schianta la Lazio di Sarri, portandosi sul 2-0. Zielinski apre le marcature con un potente sinistro che buca Reina, poi Mertens, dopo un delicato tocco di esterno di Insigne, slalomeggia in area e mette a sedere mezza difesa biancoceleste prima di piazzarla sul secondo palo. Alla mezz’ora il secondo gol del belga è ancor più d’antologia: sull’assist di Lozano conclusione di prima senza pensarci, strepitosa traiettoria parabolica che si insacca sul secondo palo. Sul finire del match Fabian Ruiz serve il poker con un altro magnifico gol di sinistro: lo spagnolo prende la mira e fa partire un tiro a giro dal limite che va a finire nell’angolino alla destra di Reina.