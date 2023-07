Tutto più facile quando hai una gazzella nel cuore dell’area

Tra gli azzurri praticamente già in forma campionato Victor Osimhen.

Tra gli azzurri praticamente già in forma campionato c'è sicuramente Victor Osimhen. Nel test amichevole di ieri contro i turchi dell'Hatayspor, il bomber azzurro si è reso protagonista di una splendida doppietta con una naturalezza sempre più incredibile.

La fame di Osimhen. Non solo i gol per il nigeriano, che ha dimostrato ancora una volta la grinta di sempre e la ferocia anche in amichevole. Una fame di vittoria che lo stesso attaccante ha espresso con un post social, dove al termine del match ha scritto: "A caccia!". Tutto più facile per gli uomini di Garcia, quando hai una gazzella nel cuore dell’area di rigore, imprendibile per le difese avversarie ad ogni palla persa in uscita e non solo. Il vero colpo di mercato dei campioni d'Italia potrebbe essere proprio il rinnovo del contratto del nigeriano, che a breve dovrebbe trovare l'intesa col Napoli e firmare il prolungamento con un sostanzioso aumento dell'ingaggio.