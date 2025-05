Video Tutto pronto per la parata: i due bus personalizzati attendono i campioni d'Italia

È tutto pronto a Mergellina per l'inizio della festa azzurra e della sfilata sul lungomare dei pullman scoperti con a bordo la squadra. Quattro maxischermi sono allestiti nelle aree circostanti via Caracciolo - a largo Sermoneta, piazza Sannazaro, piazza S. Pasquale e via Partenope (all'altezza dell’ex Università) - per consentire, anche a coloro che non riescono ad accedere all'area, di assistere alla sfilata.

I due bus personalizzati con il claim "Ag4in" scelto dal Napoli per la conquista del quarto Scudetto attendono l'arrivo via mare dei campioni d'Italia, previsto per le 15. Di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato.