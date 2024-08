Prima pagina Tuttosport ignora il Napoli e Conte: neppure un accenno in prima

"Due bomber per Thiago" è il titolo principale scelto oggi da Tuttosport per la sua prima pagina, con le foto di Vlahovic e Giuntoli ad arricchire l'apertura: se il serbo è il giocatore su cui la Juve farà affidamento oggi a Verona, il dirigente è l'uomo chiamato agli ultimi botti per regalare al tecnico una squadra sempre più competitiva. Il taglio alto è invece dedicato al Torino e alla convincente vittoria sull'Atalanta, mentre di spalla si parla dell'ombra di Allegri su Fonseca. Nessun accenno alle altre di A, Napoli compreso, nonostante lo show col Bologna.