Prima pagina Tuttosport: "Inter, ciao Triplete. Juve, così butti tutto via"

"Juve, così butti via tutto". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che evidenzia la sconfitta incassata dalla Juventus nel match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. La Vecchia Signora è caduta al Tardini contro il Parma, trascinato dal gol di Pellegrino. Un successo pesantissimo per i crociati, volati a +6 rispetto alla zona retrocessione. La Juventus invece ha incassato il primo colpo dell'era Tudor, che non aveva ancora perso una partita dal suo arrivo sulla panchina bianconera.

Spazio dedicato anche al derby di Coppa Italia, che ha visto il trionfo del Milan ai danni dell'Inter. "Ciao Triplete", si legge in alto.