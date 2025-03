Prima pagina Tuttosport: "Juve, cosa spinge Mancini. C'è anche Conte"

È Roberto Mancini uno dei nomi più caldi del momento accostati alla Juventus per la panchina del futuro. Thiago Motta, eliminato dalla Champions League e dalla Coppa Italia e lontano dalla vetta della classifica con un quarto posto da difendere, è a rischio di permanenza: oggi Tuttosport parla in prima pagina delle possibili mosse del club bianconero per la guida tecnica che verrà, aprendo con il titolo "Juve, cosa spinge Mancini - si legge -.

L'ex ct, disponibile subito, garantisce esperienza nella gestione dei campioni e dei giovani, flessibilità tattica e lettura delle partite. Ma restano in corsa Gasperini, Conte e Pioli, mentre la società valuta l'impatto della stagione sul bilancio e l'operato dei dirigenti".