Prima pagina Tuttosport: "Tensione Osimhen. Calenda: Non è un pacco. Ci vuole rispetto"

Dalla doppietta di Vlahovic al primo gol in Serie A del giovane Savona, 3-0 all'Hellas Verona dopo il tris al Como: la Juventus ha completamente cambiato volto e aspetto. "Thiago delle meraviglie", la celebrazione festosa e in prima pagina di Tuttosport. Seconda vittoria di fila in campionato e primo posto solitario in vetta a punteggio pieno, con l'Inter staccata di due distanze.

Mentre in taglio alto c'è il ricordo per la scomparsa a 76 anni di Sven Goran Eriksson, allenatore stimato in maniera unanime e che ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano, in particolare alla Lazio. Intanto il Milan ha affrontato la prima mini crisi della stagione dopo il ko col Parma, a Napoli c'è grossa tensione per Osimhen e continua il botta e risposta tra Urbano Cairo e la piazza del Torino.

Juventus - Thiago delle meraviglie

Eriksson - Sei stato un signore

Milan - Unità anticrisi a Milanello, Fonseca sotto esame

Napoli - Tensione Osimhen: "Non è un pacco. Ci vuole rispetto"