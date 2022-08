UFFICIALE - Gaetano squalificato due turni! La motivazione è assurda: colpa di un WhatsApp

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Procura Federale della FIGC ha comunicato la chiusura delle indagini e la decisione di fermare per due giornate il centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano, allora alla Cremonese, per aver spedito un messaggio WhatsApp con il testo: “Ci lasci i 3 punti venerdì?” con l’aggiunta di due emoticons rappresentanti una faccia in un momento di risata a Vittorio Parigini, prima della sfida tra grigiorossi e Como dello scorso 6 maggio. Al club lombardo invece 5000 euro di multa. Di seguito il comunicato ufficiale:

"Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 717 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Gianluca GAETANO e della società U.S. CREMONESE s.p.a., avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANLUCA GAETANO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S. Cremonese S.p.a., in violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità sportiva, per avere, in data 02 maggio 2022, prima della gara Como – Cremonese disputatasi il 6 maggio 2022, valevole per l’ultima giornata del Campionato di serie B, inviato al Sig. Vittorio Parigini, calciatore della squadra avversaria, in data 02.05.2022 per il tramite dell’applicativo di messaggistica WhatsApp il seguente messaggio: “Ci lasci i 3 punti venerdì?” con l’aggiunta di due emoticons rappresentanti una faccia in un momento di risata; U.S. CREMONESE s.p.a., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Gianluca Gaetano, così come riportati nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca GAETANO e dal Sig. Paolo Armenia, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. CREMONESE s.p.a.;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica in Campionato ed € 4500,00 (quattromilacinquecento) di ammenda per il Sig. Gianluca GAETANO e di € 5000,00 (cinquemila) di ammenda per la società U.S. CREMONESE s.p.a.;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato".