UFFICIALE - Ghoulam torna in Nazionale dopo il forfait in coppa d'Africa. Convocato anche Hysaj

Aumenta il numero dei calciatori del Napoli convocati dalle rispettive nazionali. Come informa il Napoli attraverso Twitter, anche Ghoulam e Hysaj sono stati convocati rispettivamente da Algeria e Albania. Per l'esterno mancino si tratta di un ritorno in Nazionale dopo aver rinunciato alla partecipazione alla coppa d'Africa, poi vinta dall'Algeria, per ristabilirsi completamente.

Tra gli azzurri in partenza con le proprie nazionali si aggiungono anche Ghoulam e Hysaj convocati rispettivamente da Algeria e Albania.

#ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 30, 2019