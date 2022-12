UFFICIALE - Morte Pelé, la FIGC dispone un minuto di raccoglimento in Serie A

La FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento per ricordare Pelé, scomparso ieri all'età di 82 anni.

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale la FIGC ha reso noto che prima delle prossime amichevoli e delle gare della sedicesima giornata di Serie A, verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare Pelé: "In occasione di tutte le gare amichevoli in programma dalla giornata di oggi, venerdì 30 dicembre, e della sedicesima giornata del campionato di Serie A che si disputerà mercoledì 4 gennaio, la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento per ricordare Pelé, scomparso ieri all'età di 82 anni".