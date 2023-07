UFFICIALE - Napoli-Anaune e Napoli-Spal, diretta non solo su Sky: test visibili anche in chiaro

Domani il Napoli sarà impegnato a Dimaro nel primo test amichevole stagionale contro l’Anaune Val Di Non.

Domani il Napoli sarà impegnato a Dimaro nel primo test amichevole stagionale contro l’Anaune Val Di Non. Lunedì, 24 luglio, è prevista la seconda e ultima amichevole in ritiro contro la Spal. Entrambe le amichevoli si potranno vedere su Sky e in streaming su Now per gli abbonati e in chiaro su Tv8. Di seguito il programma completo delle amichevoli in Trentino.

GIOVEDÌ 20 LUGLIO, ore 18 – NAPOLI-ANAUNE VAL DI NON (Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e in chiaro su TV8);

LUNEDÌ 24 LUGLIO, ore 18 – NAPOLI-SPAL (Sky Sport Calcio, in streaming su NOW e in chiaro su TV8).