UFFICIALE - Napoli-Pro Vercelli anche su Sky: gratis per gli abbonati al pacchetto calcio

Non solo in chiaro, Napoli-Pro Vercelli, amichevole di sabato 24 luglio a Dimaro, sarà visibile anche su Sky Sport. L'ultimo test amichevole degli uomini di Spalletti in Trentino sarà trasmessa da Sky Sport Football (Canale 203) alle ore 17.30 e quinidi sarà visibile gratis per tutti gli abbonati al pacchetto Sky Calcio.