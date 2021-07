UFFICIALE - Napoli-Pro Vercelli in diretta su Canale 21, l'annuncio della tv campana

La prossima amichevole del Napoli a Dimaro di sabato 24 contro la Pro Vercelli verrà trasmessa in chiaro in tv. La gara sarà trasmessa in diretta in esclusiva sulle frequenze dell'emittente campana Canale 21, che sui social ha annunciato l'evento: "Appuntamento imperdibile per tutti i tifosi del Napoli Sabato 24 luglio dalle 17 trasmetteremo in diretta in esclusiva l'amichevole Napoli-Pro Vercelli. In studio Titti Improta, Pampa Sosa e Peppe Iannicelli. Da Dimaro telecronaca di Umberto Chiariello e commento tecnico affidato a Francesco Turrini".