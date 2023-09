UFFICIALE - Niente conferenze pre Udinese e Lecce: Garcia non presenterà i due match

Rudi Garcia non presenterà le prossime due partite del Napoli contro Udinese e Lecce.

Come annunciato dal capo della comunicazione della SSC Napoli Nicola Lombardo, Rudi Garcia non terrà la conferenza pre-partita nè per il match contro l'Udinese nè per il match contro il Lecce. Tutto regolare, invece, per le ultime due gare prima della sosta, ovvero contro Real Madrid e Fiorentina in casa.