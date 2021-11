UFFICIALE - Pallone d'Oro, settimo trionfo di Messi! La classifica completa

Lionel Messi, stella del PSG e dell'Argentina, vince il settimo Pallone d'oro della sua carriera. L'argentino precede Robert Lewandowski, centravanti del Bayern Monaco, a cui non sono bastati i trionfi coi bavaresi. Per la Pulce un'annata da dimenticare con il suo club, il Barcellona, e un addio traumatico con i catalani, ma anche il trionfo in Copa America con la maglia dell'Argentina, il primo con la divisa della sua Nazionale, da capitano. Di seguito la classifica completa

1. Messi

2. Lewandowski

3. Jorginho

4. Benzema

5. Ngolo Kantè

6. Cristiano Ronaldo

7. Salah

8. De Bruyne

9. Mbappè

10. Donnarumma