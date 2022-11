UFFICIALE - Quanto Napoli ai Globe Soccer Awards! Giuntoli e Osimhen in finalissima sfidano i top club

Spalletti era candidato al premio di miglior allenatore ma non è sopravvissuto all'ultima scrematura (Guardiola, Mourinho e Ancelotti in lizza).

Da dicembre a novembre, i Globe Soccer Awards si anticipano di un mese quest'anno, a causa dei Mondiali in Qatar. Oggi alle 17 uno degli eventi più attesi nel mondo del calcio si terrà a Dubai e sarà premiato il Best Player e il Best Club, ma anche Best Coach, Best Agent, Best Sporting Director, Best Emerging Player e Best President. E nella finalissima di stasera ci sarà anche tanto Napoli, visto che tra le tre nominations per categoria ci sono anche due azzurri.