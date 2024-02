UFFICIALE - Sassuolo-Napoli, biglietti in vendita: prezzo e fasi d'acquisto

Dalle ore 12:00 di lunedì 19 febbraio 2024 alle ore 23:59 di martedì 20 febbraio 2024, vendita riservata a tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Sassuolo - Napoli, in programma mercoledì 28 febbraio 2024 alle ore 18.00, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, saranno in vendita con le seguenti modalità:

• Prezzo Tagliando: € 35.00, esclusa la prevendita

• Modalità di vendita: circuito VIVATICKET

• Link di acquisto: https://ticket.sassuolocalcio.it/

• Apertura Vendita Tribuna Nord:

Prima fase. Dalle ore 12:00 di lunedì 19 febbraio 2024 alle ore 23:59 di martedì 20 febbraio 2024, vendita riservata a tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alle gare casalinghe del Napoli per la stagione 2023/24.

Seconda fase. Dalle ore 15:00 di mercoledì 21 febbraio 2024 alle ore 19:00 di venerdì 27 febbraio 2024, vendita libera.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti

Per accedere al Mapei Stadium sarà necessario essere in possesso del biglietto e di un documento di riconoscimento in corso di validità, non si necessita di tessera del tifoso.

Con riferimento, inoltre, a quanto disposto dalle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (introduzione striscioni e simili negli impianti sportivi), Vi comunichiamo gli indirizzi dove i Vs. tifosi potranno far pervenire le richieste entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni. MAIL: segreteria@sassuolocalcio.it

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio:

Regolamento uso stadio: http://www.sassuolocalcio.it/wp-content/uploads/files/Regolamento-duso-del-MAPEI-STADIUM.pdf

Come arrivare: https://www.sassuolocalcio.it/strutture/mapei-stadium/#come-arrivare