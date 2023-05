UFFICIALE - Serie A, miglior attaccante: c’è Osimhen in lizza, out Kvara che sarà MVP?

Victor Osimhen è nell'elenco dei migliori attaccanti della Serie A

Victor Osimhen è nell'elenco dei migliori attaccanti della Serie A, è nel trio dei papabili per il traguardo di miglior attaccante accanto a Leao e Lautaro Martinez. Assente Kvaratskhelia che potrebbe essere MVP dato che, a sorpresa, non è in nessun tridente. Nel pomeriggio erano stati ufficializzati anche i tre centrocampisti e c'erano state grandi polemiche per l'assenza di Lobotka.