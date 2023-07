UFFICIALE - Tutto esaurito a Carciato per Napoli-Anaune: il dato degli spettatori

Il campo di Carciato sarà gremito in ogni ordine di posto per la prima amichevole stagionale.

Fonte: Da Dimaro Antonio Gaito, Pierpaolo Matrone e Francesco Carbone

Napoli-Anaune è sold-out, non ci sono più biglietti disponibili: saranno 1.616 gli spettatori presenti. Tra poco comincerà il test. La formazione guidata da Rudi Garcia è già in campo per il consueto riscaldamento.