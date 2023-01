Ultime da Tuttojuve: "McKennie favorito su Chiesa, scelto modulo e attaccanti"

La Juventus, questa mattina, ha svolto il risveglio muscolare in hotel in vista della gara contro il Napoli

La Juventus, questa mattina, ha svolto il risveglio muscolare in hotel in vista della gara contro il Napoli. Per questa sfida Massimiliano Allegri si affiderà al 3-5-1-1: in porta ci sarà Szczesny. In difesa spazio a Danilo, Bremer e Alex Sandro. A centrocampo sulla destra McKennie è favorito su Chiesa, in mezzo dovrebbero agire Fagioli, Locatelli e Rabiot, mentre a sinistra ci sarà Kostic. Paredes, invece, dovrebbe partire dalla panchina visto che è sfavorito rispetto al numero 44 juventino. In attacco ci saranno Di Maria e Milik. Lo riporta Tuttojuve.