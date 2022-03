Un disastro da 10 milioni di telespettatori: Italia-Macedonia del Nord fa il pieno di share

Un tonfo in campo, un trionfo amaro in TV. È questa la fotografia di Italia-Macedonia del Nord se letta attraverso gli ascolti televisivi.

Un tonfo in campo, un trionfo amaro in TV. È questa la fotografia di Italia-Macedonia del Nord se letta attraverso gli ascolti televisivi. Trasmessa da Rai Uno, la partita ha fatto registrare 9.735.000 spettatori davanti al teleschermo, con uno share del 39,27 per cento. Si tratta del miglior dato della serata di ieri, anche se sono numeri comunque inferiori a Irlanda del Nord-Italia, vista da oltre dieci milioni di telespettatori. Delusi in entrambi i casi.