Un solo turno di squalifica per Osimhen? Due 'precedenti' juventini in soccorso

Quante giornate di squalifica avrà Osimhen? E' il tema del momento e l'avvocato esperto di diritto sportivo Eduardo Chiacchio è ottimista su un solo turno di stop, in quanto la giurisprudenza è ormai consolidata verso questa punizione nei casi in cui non c'è condotta violenta col pallone in gioco e nei pressi dell'azione e senza far male all'avversario. Aureliano dovrebbe quindi interpretare il gesto di Osimhe come una manata, a mano aperta appunto e quindi come gesto anti-sportivo, e non come un pugno.

PRECEDENTI - In soccorso ci sono due precedenti che riguardano la Juventus (che Osimhen salterebbe in caso di due turni di stop). Simone Zaza nel 2016: l’attaccante, all'epoca alla Juventus, venne espulso col Genoa per un intervento duro da dietro, rimediando però una sola giornata di squalifica (e fu presente poi col Napoli). Il secondo episodio riguarda sempre la Juventus, in particolare Alvaro Morata, espulso col Benevento per proteste, ma le 2 giornate si dimezzarono poi con il ricorso.