Uruguay, Mathias Olivera sostituito per infortunio: i primi report rassicurano

In casa Napoli potrebbe scattare l'allarme Mathias Olivera, terzino azzurro impegnato in questi giorni con l'Uruguay nella Copa America. Stanotte c'è stato l'esordio, in cui l'ex Getafe è stato utilizzato dal commissario tecnico Marcelo Bielsa come difensore centrale, sul centrosinistra, accanto ad Araujo.

Un'ora in campo per il giocatore del Napoli, che poi è stato costretto al cambio a causa di un problema fisico. Olivera ha seguito il resto della partita dalla panchina, con una borsa del ghiaccio appoggiata sulla coscia. Per lui, comunque, dovrebbe trattarsi solo di un affaticamento muscolare, come scrivono diversi media in Uruguay.