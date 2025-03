Venezia-Napoli, i precedenti con l'arbitro Mariani: nell'ultimo incrocio un pari con una big

Maurizio Mariani della sezione di Aprilia dirigerà Venezia-Napoli; i suoi assistenti saranno Preti e Perrotti, Cosso quarto uomo. Al Var ci sarà Di Paolo, Avar affidato a Dionisi. Direzione di gara numero 167 per Maurizio Mariani in Serie A, la numero 15 in questo campionato.

Sono quattro i precedenti del Venezia con Maurizio Mariani a dirigere la sfida in Serie A (1N, 3P): dopo un pareggio nel primo match, i lagunari hanno perso tutte le successive tre gare, inclusa l’unica in questo campionato (2-3 vs Udinese, 1° febbraio).

Sono 22 i precedenti del Napoli sotto la direzione arbitrale di Maurizio Mariani in Serie A (14V, 2N, 6P), di cui solo uno in questo campionato: pareggio per 1-1 sul campo dell’Inter il 10 novembre scorso.